Con Todo y Camioneta Entró a Casa Ajena

*En la 7ª Sur y 8ª Oriente

*No Hubo Heridos

*Señala la Culpable que un Carro le Salió de la Nada y Volanteó Para no Chocar

Tapachula, Chiapas, 13 de marzo.- Una dama que conducía su camioneta a exceso de velocidad, maniobró bruscamente para evitar chocar con un vehículo que le salió al paso y se proyectó sin control sobre un domicilio particular.

La mujer derribó un poste de alumbrado público y el portón de la casa marcada con el número 56, que se ubica en la 7ª Sur y 8ª Oriente “Periférico”. El accidente se registró aproximadamente a las 19:20 horas, vecinos y propietarios de la casa dañada se llevaron el susto de su vida y solicitaron la intervención de las diferentes corporaciones policiacas.

El perito de Tránsito del Estado acudió al sitio y tuvo a la vista una camioneta Toyota tipo Tacoma de color blanco sin placas de circulación, conducida de Norte a Sur sobre la 7ª Sur y al llegar al cruce con la 8ª Oriente, manifiesta la conductora que le salió al paso un vehículo que iba saliendo de la gasolinera y para evitar el impacto volanteó, pero ya no pudo controlar su camioneta y terminó por meterse a un domicilio, antes derribó una lámpara de alumbrado público.

El perito verificó que no hubo lesionados y ordenó el traslado de la unidad a la delegación, se espera que la conductora cubra los daños causados o en caso contrario será turnada ante el fiscal de Juicios Orales para que deslinde responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda