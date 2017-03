Choca Tráiler Contra Pipa Cargada de Gas Domestico

* En la 8a Privada Sur y 20a Poniente.

Sólo Hubo Daños Materiales y el Susto Para Ambos Conductores.

Tapachula, Chiapas; 14 de marzo.- Daños materiales y el susto de su vida ocasionó el chófer de un pesado tráiler al chocar contra una pipa de gas LP, hechos ocurridos sobre la 20a Calle Poniente y 8a Privada Sur, debido a la irresponsabilidad del trailero que no respetó la vía de preferencia.

Los hechos se registraron al filo de las 13:35 horas en el lugar antes indicado, al momento que el pesado tráiler de la marca Kenworth de color blanco con caja seca, circulaba de Poniente a Oriente sobre la 20ª Calle Poniente, cuando al llegar a la 8a Privada Sur, no hizo el alto total de la preferencia, impactándose contra un camión Volkswagen en su modalidad pipa de gas LP de la empresa “Damigas”, con placas de circulación DC-85-019 del Estado de Chiapas, la cual circulaba de Norte a Sur sobre la 8a Privada Sur.

Los espantados conductores se bajaron rápido de sus unidades para verificar que no hubiese un corto circuito o una fuga de gas en la pipa, para después llamar a sus respectivas aseguradoras, para que ayudaran a resolver este percance y llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños ocasionados en sus unidades.

Posteriormente al lugar se presentó el perito en turno de Tránsito del Estado, quien realizó las respectivas diligencias y así poder determinar la situación jurídica del presunto responsable; mientras tanto las unidades siniestradas fueron trasladados a la delegación de Tránsito donde estarían a la espera de los ajustadores para así poder llegar a un acuerdo, y en caso de no lograrlo, el accidente sería turnado ante el Ministerio Público. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández