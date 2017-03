Encontronazo Frente al Teatro de la Ciudad

El Culpable se Pasó la Preferencia

*No Hubo Heridos

Tapachula, Chiapas, 16 de marzo.- Cuantiosos daños materiales y afortunadamente ninguna persona lesionada, fue el saldo del fuerte accidente que se registró en la glorieta que está frente al teatro de la ciudad, cuando el conductor de un vehículo particular no respetó la preferencia y fue golpeado por otro carro particular.

Al lugar se presentó el perito de Tránsito del Estado, después de realizar las diligencias correspondientes, señaló que el responsable conducía un vehículo Ford Fiesta de color gris con placas de circulación DSD 83 96 del estado de Chiapas, transitaba de Norte a Sur sobre el boulevard Akishino y al llegar a la altura de la glorieta, por no respetar la preferencia, fue golpeado por un vehículo de modelo reciente marca Ford Figo modelo 2016 de color guinda con placas de circulación DSK 2715 del estado de Chiapas, que transitaba de Poniente a Oriente con vía de preferencia.

No hubo personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales, después de haber realizado las diligencias correspondientes, se dio a conocer que los dos vehículos fueron llevados a la delegación de Tránsito del Estado y los choferes llegaron a un arreglo en la reparación de los daños, el responsable cubrió también su respectiva multa. EL ORBE /Roberto Corado Mosqueda