Falleció en Choque por Alcance

*En la Carretera Tapachula-Puerto Chiapas, Frente a río Florido

*Se Estrelló Contra un Volteo

*El Cuerpo no ha Sido Identificado

*El Culpable Escapó

Tapachula, Chiapas, 16 de Marzo.- Una persona fallecida y cuantiosos daños materiales, es el saldo del accidente que se registró aproximadamente a las 19:45 en la carretera Tapachula-Puerto Chiapas, cuando el conductor de un camión de volteo intentó dar vuelta hacia la izquierda a la altura del ejido “Río Florido” y realizó corte de circulación a una camioneta que transitaba a exceso de velocidad. El chofer de la Pick Up impactó por alcance y falleció en el lugar, atrapado entre los fierros de la unidad.

Paramédicos de Protección Civil y personal de bomberos, confirmaron el deceso y se solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales, para que tomaran conocimiento de este lamentable suceso. Personal de la Policía Federal de Proximidad Sector Caminos dio a conocer que el presunto responsable es el conductor del camión de volteo de color blanco de la marca Freightliner con placas de circulación DA 72 905 del estado de Chiapas, que transitaba de Tapachula hacia el Puerto. La unidad afectada es Nissan NP300 tipo Pick Up con placas de circulación CW 39 777 del estado de Chiapas.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias pertinentes y recuperó el cuerpo que fue trasladado al SEMEFO del ejido Álvaro Obregón, para practicarle la necropsia de ley. Se espera que los familiares se presenten a solicitar la devolución del cadáver y la identificación.

El conductor del volteo se dio a la fuga y se espera que las autoridades logren dar con el paradero o con el propietario del camión, para que se haga responsable de los gastos y daños que causó. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda / FOTO: Álvaro Islas Hernández