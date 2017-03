Asesinan a Taxista

*En la Colonia Lumijá

*Le Dieron una Cuchillada y lo Lapidaron

*Le Robaron el Vehículo

Tapachula, Chiapas, 18 de marzo.- Vecinos de la colonia Lumijá, que se ubica a un costado de la Carretera Costera tramo Tapachula-Huixtla, frente a la colonia Framboyanes y a unos 100 metros de la carretera internacional, localizaron sobre el camino de terracería el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, presentaba lesiones provocadas con arma punzocortante y estaba en un barranco, además le dejaron caer piedras en el rostro.

A las 08:00 horas, le dieron aviso al presidente del consejo de seguridad de la colonia, quien pidió apoyo al servicio de emergencias 911, de inmediato se activó la alerta. Al lugar acudió personal de la Policía Municipal Mando Único, verificaron los hechos y acordonaron el área, pidieron la intervención del personal del departamento de criminalística, para que dieran fe del deceso y realizaran el trabajo de campo.

Al llegar los peritos tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad, de 1.65 metros de estatura, robusto, tez morena clara, cabello lacio corto, vestía camisa de color celeste y rayas azules, pantalón de mezclilla color azul, zapatos negros, se encontraba boca arriba.

Presentaba una herida provocada por arma punzocortante en el abdomen y deformaciones en el rostro hechos con una pesada piedra. Al preguntar entre los lugareños si alguien le conocía, indicaron que no, que no es habitante de esta colonia.

Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley, minutos más tarde, una señora se presentó ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su esposo quien es un trabajador del volante y tiene a su cargo el taxi con número económico 0465 de color blanco con franjas amarillas del sitio libre, de placas de circulación DHE 49 20 del Servicio Público Local. Le indicaron a la señora que había una persona sin vida con las características que ella daba de su esposo, se trasladó al SEMEFO y sin temor a equivocarse lo identificó.

En vida respondió al nombre de Evi Gálvez Marcelino, contaba con 48 años de edad, indicó que al filo de las 01:00 horas lo esperaban en casa ya que es la hora que su relevo lo va a dejar, pero no llegó y salieron a buscarlo, jamás imaginaron que iba a aparecer pero muerto.

De la unidad nada se sabe. La mujer pidió le fuera entregado el cuerpo de su esposo para darle sepultura. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández