Daños Materiales en Aparatoso Accidente

*En la 8ª Sur y 20ª Poniente

*La Camioneta Culpable Apenas Resintió Averías

*Se Involucraron Tres Vehículos

Tapachula, Chiapas, 30 de marzo.- Daños materiales valuados por varios miles de pesos fue el saldo de un fuerte choque registrado en la 8ª avenida Sur y 20ª calle Poniente, participaron tres vehículos, una Pick Up repartidora de agua, una lujosa camioneta y un Tapachultecobús. No hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron este jueves a las 13:00 horas, cuando una camioneta marca Toyota de color rojo sin placas de circulación, tipo Pick Up utilizada para repartir agua purificada en garrafón, presuntamente circulaba de Poniente a Oriente sobre la 20ª Poniente y al no hacer el alto total de la preferencia, fue impactada por una lujosa camioneta Ford Expedición de color guinda, con placa de circulación DRL 27 76 del estado de Chiapas, que circulaba de Norte a Sur sobre la 8ª.

Sobre la misma dirección transitaba un autobús de pasaje de los llamados Tapachulteco, que le dio un pequeño golpe en el costado derecho de la unidad afectada.

El perito en turno de Tránsito del Estado, se encargó de realizar las diligencias correspondientes, para así poder determinar la situación jurídica del presunto responsable. Las tres unidades fueron llevadas a la Delegación de Tránsito para así poder llegar a un buen acuerdo sobre el pago de los daños ocasionados en sus unidades y deslindar responsabilidades. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández