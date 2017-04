Aseguran Carro Robado y a Conductor Armado

*En la 9ª Sur y Callejón del Internado N. 11

*En la Revisión, los Uniformados Encontraron una Bolsita con Cocaína

*El Chofer Intentó Darse a la Fuga en la Unidad

*El Arma que Lleva es una Tipo Escuadra del Calibre 9 mm

Tapachula, Chiapas, 12 de abril.- Por la mañana de este miércoles, personal de la Policía Federal de Gendarmería al realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito, al circular de Sur a Norte sobre la 9ª Sur Par Vial y Callejón del Internado N. 11, le marcaron el alto al conductor de un vehículo compacto con placas del estado de México, quien se orilló y al bajar de la patrulla los federales, el chofer se jaló a toda velocidad en un intento por darse a la fuga.

Los uniformados le dieron alcance metros adelante, le volvieron a pedir que bajara de la unidad automotriz ya que se le aplicaría una revisión de rutina. Al descender del vehículo Chevrolet Aveo de color arena con placas de circulación MSA 57 98 del estado de México, se encontró entre los asientos delanteros un arma de fuego tipo escuadra del calibre 9 mm.

Se le preguntó si contaba con el permiso o licencia para portar el arma, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que no. Al correr el número de serie del vehículo a plataforma México, a los pocos minutos dio a conocer que contaba con reporte de robo en Sinaloa, desde el pasado 13 de enero del 2010. Se inició la averiguación previa el día 14 de enero del 2010 y las placas que porta son sobrepuestas ya que no pertenecen a dicha unidad automotriz.

Dentro de la inspección al vehículo, fue encontrada una bolsa de nylon color azul conteniendo en su interior un polvo blanco con las características de la cocaína. El conductor dijo llamarse Celso P. de 24 años de edad, vecino de esta ciudad. Fue subido a una patrulla para llevarlo a certificar no sin antes leerle sus derechos, posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en su modalidad de portación de un arma de fuego sin licencia, por conducir un vehículo con reporte de robo y lo que le resulte. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández