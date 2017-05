Camionero Causó Choque por Alcance

*En la 17ª Poniente y 14ª Norte

*A Pesar de ser Culpable, no Aceptó Cubrir los Daños

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo.- Cuantiosos daños materiales causó el conductor de un camión de volteo, que no guardó la distancia para conducir, se estrelló contra un vehículo de modelo reciente.

Los hechos sucedieron en la 17ª Poniente y 14ª Norte, en la entrada a las instalaciones del Seguro Social, conductores que transitaban por el lugar solicitaron al 911 Emergencias la presencia del perito de Tránsito del Estado, quien se presentó al lugar y tuvo a la vista un camión tipo volteo Ford color blanco con placas de circulación CW 14 857 del estado de Chiapas, esta unidad circulaba de Oriente a Poniente sobre la 17ª Poniente y al llegar a la altura de la 14ª Norte, por alguna distracción no alcanzó a medir la distancia y le pegó al vehículo que estaba delante de él.

La unidad afectada es Chevrolet tipo Equinox de color gris con placas de circulación DSS 44-35 del estado de Chiapas. El perito Martín Arévalo, realizó las diligencias correspondientes y al no llegar a un arreglo, ordenó el traslado de las dos unidades a la delegación de Tránsito del Estado, donde se elaboró la documentación correspondiente para turnar este accidente ante el fiscal de Juicios Orales, ya que el culpable no aceptaba hacerse cargo de los daños. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda