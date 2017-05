Localizan sin Vida a un Abuelito

*En la Colonia “San Juan del Barrio”

*Estaba Dentro de su Humilde Hogar

*Quedó Como Desconocido

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo.- Este jueves a las 14:20 horas, por medio de una llamada de auxilio al servicio de emergencias 911, solicitaron la presencia de paramédicos ya que una persona se encontraba agonizando en su domicilio, en el andador Anturios manzana 5 lote 1, de la colonia “San Juan del Barrio” ubicada atrás de la colonia “Esperanza 2000”, se activó la alerta y al llegar la ayuda, dieron a conocer que el abuelito no tenía signos vitales.

Personal de la Policía Municipal Mando Único, verificaron los hechos y acordonaron el área, solicitaron la intervención del personal del departamento de criminalística de la Fiscalía General del Estado, para que dieran fe del deceso, quienes se presentaron minutos más tarde y tuvieron a la vista una casa construida de palos y láminas, piso de tierra, al entrar vieron a la persona sin vida sentada en una silla, no presentaba lesión alguna, pero desprendía un fuerte olor a alcohol.

Los vecinos señalaron que era adicto a las bebidas alcohólicas, al parecer no tiene familia en este municipio, en vida respondió al nombre de José Ángel Barragán Mendoza de 65 años de edad.

Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley, cabe mencionar que quedó en calidad de desconocido y de no ser identificado por algún familiar en el término que marca la ley, será enterrado en la Fosa Común. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández