Tremendo Encontronazo

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo.- La falta de precaución para conducir y por no respetar los señalamientos del “Uno X Uno”, provocó que dos conductores chocaran. Los hechos se dieron sobre la 2ª avenida Norte y 1ª calle Poniente de la colonia centro. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, tan sólo daños materiales.

Los hechos se registraron a las 06:00 horas, automovilistas que circulaban por el lugar solicitaron el auxilio al servicio de emergencias 911. Un poste de alumbrado público, propiedad del Ayuntamiento de esta ciudad fue derribado.

El perito en turno de Tránsito del Estado, tuvo a la vista una camioneta Toyota Rav de color gris, con placas DPE-48-54 del estado de Chiapas, circulaba de Oriente a Poniente sobre la 1ª calle Poniente y al llegar a la 2ª avenida Norte, el conductor no hizo alto total al programa “Uno X Uno” e impactó a la camioneta Pick Up Chevrolet Cheyenne de color rojo con placas CV-91-250 del estado de Chiapas, circulaba de Sur a Norte sobre la 2ª Norte, se desconoce cuál de los dos conductores fue el culpable.

La Chevrolet subió por la rampa para discapacitados y derribó el poste de alumbrado público. Ambos vehículos terminaron en el mismo sentido de Sur a Norte.

El perito realizó las respectivas diligencias, los involucrados decidieron llegar a un convenio para así poder deslindar responsabilidades. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández