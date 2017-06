Se Ahorcó en la Cocina de un Rancho

*En el Ejido “Raymundo Enríquez”

*Juan de Dios Escobar Aguilar, de 57 Años

*Le Dijo a su Esposa que se iba a Matar, Pero Ella no le Creyó

*No Dejó Carta Póstuma

Tapachula, Chiapas; 5 de junio.- Lugareños del ejido “Raymundo Enríquez” solicitaron el auxilio al servicio de Emergencias 911, señalaron que una persona de 57 años de edad, se había ahorcado en la cocina de un rancho.

Los hechos se registraron a las 01:00 horas de este lunes, se activó la alerta para las diferentes corporaciones policiacas, en la cocina del rancho propiedad del señor Gilberto N. se encontraba la víctima ahorcada.

Policías Estatales y Municipales se presentaron al sitio y tuvieron a la vista a un hombre colgado con una pita. Los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención del personal de Servicios Periciales.

Personal de criminalística realizó el trabajo de campo en busca de indicios y de la carta póstuma, pero no dejó nada. Al bajar el cuerpo y ser revisado, presentaba un surco alrededor del cuello. Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley.

La señora Alicia acudió ante el Ministerio Público para identificar el cuerpo de su esposo, quien en vida respondió al nombre de Juan de Dios Escobar Aguilar 57 años de edad, dio a conocer que a las 23:30 horas, ella se encontraban durmiendo, repentinamente su marido la despertó y le dijo que se iba a matar, pero ella no le hizo caso y siguió durmiendo.

A las 00:30 horas despertó y vio que todo estaba en silencio, su esposo no estaba a su lado, se levantó para buscarlo y lo encontró ahorcado. Los habitantes pidieron el auxilio al 911. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández