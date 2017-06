Volcaron Presuntos Secuestradores y Bandidos

*En el Libramiento Sur Poniente

*El Accidente Ocurrió en el Libramiento Sur Poniente, a la Altura de la Gravera

*La Víctima Resultó Herida en el Accidente y logró Escapar

*En la “Zona Diamante” Secuestraron a un Joven, Cargaron Gasolina y no Pagaron

*Estaban Siendo Atendidos Cuando Llegaron a Acusarlos

Tapachula, Chiapas; 5 de junio.- Por la madrugada de este lunes en la “zona diamante”, cuatro sujetos interceptaron a un joven de 20 años de edad, le preguntaron en dónde estaban los demás, pero al no saber de qué le hablaban, bajo amenazas de muerte lo subieron a una camioneta blanca tipo Pick Up y lo privaron de su libertad, antes pasaron a cargar combustible a una gasolinera en Viva México, pero no pagaron y se dieron a la fuga.

Los desconocidos tomaron la carretera del libramiento Sur Poniente con rumbo al Oriente, al pasar a la altura de la gravera, en una curva se siguieron de frente, chocaron contra un árbol y volcaron. Los cuatro sujetos resultaron con lesiones, el joven que iba secuestrado también resultó con lesiones y golpes, pero logró darse a la fuga, los desconocidos le dijeron que lo matarían en el camino viejo a Mazatán.

Automovilistas pidieron auxilio al servicio de Emergencias 911, dieron a conocer el accidente y se activó la alerta. Elementos de la Policía Municipal Mando Único y paramédicos de Protección Civil, brindaron los primeros auxilios a los cuatro lesionados, fueron trasladados al Hospital Regional y a la Clínica del ISSSTE, para su pronta atención médica.

Más tarde señalaron que el despachador de la gasolinera de Viva México, reportó al 911 emergencias que los tripulantes de una camioneta marca Ford Lobo, sin placas de circulación, habían cargado 600 pesos de gasolina y al cerrar el tanque de combustible, el conductor arrancó y se dio a la fuga para no pagar.

Los lesionados dijeron llamarse Carlos Antonio N. de 20 años; Alejandro N. de 27 años; Luis Enrique N., de 16 años y Abraham de 25 años, ellos fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil de Huehuetán, las ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil, de Tapachula informaron que no había gasolina para atender el accidente.

Las personas fueron trasladadas al Hospital Regional, donde minutos después fueron acusados de ser las mismas que habían robado gasolina; trascendió que habían privado de su libertad a una persona en la “Zona Diamante” de antros y por el accidente la víctima logró darse a la fuga, sin que hasta el momento haya presentado alguna denuncia.

Al lugar acudió el perito de Tránsito del Estado y solicitó una grúa para rescatar la camioneta y ponerla a disposición del Ministerio Público. Se espera que las autoridades que realicen las investigaciones, lleguen al fondo del presunto levantón. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández