Imprudente Chocó con Camión Refresquero

Tapachula, Chiapas; 14 de junio.– Cuantiosos daños materiales y sin lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre la 17ª calle Oriente, entre 9ª y 7ª avenida Norte par vial, al lugar acudieron elementos de Vialidad Municipal y agentes de Tránsito del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Los hechos se registraron a las 15:00 horas, participaron un particular y un camión repartidor de refrescos. Al lugar acudieron elementos de Tránsito y tuvieron a la vista un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, con placas de circulación DSR 70 99 del estado de Chiapas, se encontraba de Oriente a Poniente sobre la 17ª calle Oriente, dicho automóvil presentaba daños en el costado izquierdo.

A un costado se encontraba el vehículo Kenworth de color rojo, repartidor de refrescos de la empresa Cocacola, con placas de circulación DC 56 886 del estado de Chiapas, de igual forma en sentido de Oriente a Poniente.

Señalaron las autoridades que ambos vehículos circulaban de Oriente a Poniente sobre la 17ª calle Oriente, según el conductor del Tsuru rebasó por el lado derecho y al hacer una mala maniobra fue golpeado con las llantas y birlos del camión de refrescos.

No hubo personas lesionadas, tan solo daños materiales, será el perito en turno que determine la situación jurídica del presunto responsable, en el lugar esperaban a la aseguradora para que evaluara los daños y así llegar a un acuerdo sobre el pago.

En caso que no llegaran a un acuerdo, sería turnado ante las autoridades competentes y los vehículos serían enviados a un corralón oficial, mientras continúan con el caso. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández