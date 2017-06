Chocan Particular y Colectiva

*En la Central Calle Oriente y 5ª Norte

* Frente a la Escuela “Ramos Millán”

*No Hubo Heridos

Tapachula, Chiapas; 15 de junio.- Por la tarde de este jueves, sobre la Central Calle Oriente esquina con 5ª avenida Norte se registró un accidente entre una colectiva y un particular, sólo se reportaron daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron a las 13:55 horas, varios automovilistas que se percataron del percance, cuando caía un fuerte aguacero, reportaron a Tránsito del Estado y acudió el perito en turno.

La autoridad tuvo a la vista una camioneta familiar Honda HRV de color azul, con placas de circulación DSY 37 19 particulares del estado de Chiapas y una colectiva Nissan Urvan de color blanco con franjas verdes y amarillas que cubre la ruta Cacahoatán-Tapachula con permiso de la SCT 674051101/11 y número económico 87.

Ambos vehículos circulaban de Oriente a Poniente sobre la Central Calle Oriente, la colectiva Urvan iba en el carril derecho y de manera sorpresiva el conductor particular le hizo corte de circulación.

No se reportaron personas lesionadas, tan sólo daños materiales de consideración. Los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras que se encargarían de valuar los daños y así poder llegar a un buen acuerdo. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández