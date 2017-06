Se Zafó Monten de un Camión de Carga

*En la 15ª Norte y 17ª Oriente

Tapachula, Chiapas; 19 de junio.- Un camión de carga de la empresa de construcción, sufrió daños al caerle un monten que pesa varias toneladas, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Los hechos se registraron este lunes a las 15:30 horas, el conductor del pesado camión de plataforma, con placas de circulación DC-93-592 del estado de Chiapas, de la empresa CORTS Construcciones, circulaba de Poniente a Oriente sobre la 17ª Oriente.

Al dar vuelta a la derecha en la 15ª Avenida Norte, el monten se zafó de los seguros y se fue hacia adelante, ocasionando daños al cofre y a la cabina del pesado vehículo, afortunadamente el conductor resultó ileso.

Al lugar minutos más tarde se presentó el perito en turno de Tránsito del Estado, acordonó el área para evitar otro accidente, luego de que el monten fue traspasado a otro pesado camión, se retiraron del lugar, al no haber daños materiales a terceros, no había delito que perseguir. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández