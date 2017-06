Camión de Redilas se Incendia en la Vía Pública

* En la Calzada “Manuel Velasco Suárez”.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio.- Un camión de tres y media toneladas sufrió el incendio en el motor, pero gracias a la intervención de un ex bombero y personas que iban a bordo del camión lograron controlar el fuego, que de no hacerlo se hubiera consumido en su totalidad el vehículo.

Los hechos se registraron al filo de las 13:00 horas, cuando el camión de la marca Ford de color rojo con blanco, con placas de circulación RF-23 414 del estado de Nuevo León, circulaba de Poniente a Oriente sobre la calzada Manuel Velasco Suárez.

Sin embargo, al llegar a la altura de las instalaciones del canal 4, repentinamente empezó a salir fuego del interior del motor y por el cofre, por lo que personas que viajaban a bordo del vehículo descendieron para ayudar a apagar el fuego, pero al no tener conocimiento se les hacía difícil.

En ese momento viajaba a bordo de su motocicleta un ex Bombero, quien de inmediato se estacionó y gracias a sus conocimientos y capacitación, les solicitó una barreta y logró abrir el cofre el cual ya estaba caliente por el fuego y con un trapo lograron abrirlo y solicito que cerraran la llave de paso del gas, así fue como controlaron el fuego. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas sólo daños en el motor y cableado del vehículo.

Hasta el momento se desconocen las causas que hayan provocado el fuego, según el ex Bombero pudo tratarse de un corto circuito entre los cables, después que quedó controlado el fuego el ex bombero se retiro del lugar, mientras que el dueño quedó agradecido por el apoyo.

El dueño solicitó el apoyo de una grúa particular para que remolcara el vehículo y fuera llevado a un taller mecánico para su pronta reparación. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández