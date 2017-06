Robo en Cadena en Pleno Centro de la Ciudad

*En la 10ª Norte, Entre 5ª y 7ª Poniente

*Los Cinco Negocios Afectados son: Novias La Orquídea, Café Aurora, El Cisne Artesanías y Regalos, Venta de Calzado y una Pollería.

*El Botín es por Varios Miles de Pesos

*Los Bandidos Actuaron por la Madrugada, a sus Anchas

Tapachula, Chiapas; 21 de junio.- Delincuentes hasta el momento no identificados, durante la noche o madrugada, robaron en cinco comercios diferentes sobre la 10ª avenida Norte, entre 5ª y 7ª calle Poniente, en todos los negocios rompieron los candados.

El robo fue descubierto por los propietarios y solicitaron el auxilio al servicio de Emergencias 911, al activarse la alerta acudieron elementos de la Policía Municipal Mando Único, quienes tomaron nota de los hechos, los comercios afectados son Novias La Orquídea, Café Aurora, El Cisne Artesanías y Regalos, Venta de Calzado y una pollería.

Las víctimas indican que los bandidos rompieron los candados y algunos se los llevaron, las cortinas de acero las dejaron con piedras por abajo para poder abrir y cerrar sin ser molestados; del negocio de café se robaron el dinero de la venta de la semana, de la pollería se robaron 40 pechugas, de la zapatería varios pares de calzado, de la tienda de regalos no han realizado el arqueo y de la tienda de novias como no encontraron dinero, se llevaron cosas de valor.

Los agraviados indicaron que se presentarían a interponer su demanda ante el Ministerio Público por el delito de robo ejecutado con violencia y agravado de comercio, en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández