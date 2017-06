Se Suicidó en el Cuarto que Rentaba

*En Poste Rojo

*Le Prendió Fuego a sus Documentos y se Ahorcó

*Llevaba Días Bebiendo y Amenazó con Matarse

Tapachula, Chiapas; 21 de junio.- A las 23:45 horas, la señora Patricia E. G. solicitó el auxilio al juez del ejido Poste Rojo, Teódulo Soto Jiménez, ya que de uno de los cuartos propiedad de la señora Roberta P., estaba saliendo humo. La habitación la rentaba Luis Nájera González.

Al lugar acudió la autoridad, acompañado de los Policías Auxiliares, pero no pudieron ingresar y fue necesario forzar la puerta para controlar el fuego y al entrar se percataron que una persona del sexo masculino se encontraba colgada con un lazo de nylon, estaba amarrado de lo más alto de la escalera de madera.

Al revisar el cuerpo, ya no tenía signos vitales. El juez y su personal apagó el fuego que fue provocado quemando documentos y algunas pertenencias y solicitaron el auxilio al servicio de Emergencias 911.

Se presentó al lugar personal de la Policía Municipal Mando Único, Estatal Preventiva, Fronteriza y Especializada, solicitaron la intervención del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Especializada en atención a Migrantes.

La víctima era originaria de Guatemala Centroamérica y llevaba más de quince días tomando bebidas alcohólicas, los vecinos señalan que escuchaba voces que no lo dejaban dormir y ya había advertido que se mataría, varios lugareños lo cuidaban pero la noche de este martes al ver salir humo del cuarto que alquilaba se asomaron y lo vieron sin vida.

Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el personal de servicios periciales levantó y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley, indicaron que darían aviso a sus familiares y al consulado. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández