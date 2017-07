Chocaron en Peligrosa Avenida

*En la 7ª Norte y 19ª Oriente

*Los Daños Materiales son por Varios Miles de Pesos

*No Hubo Lesionados

Tapachula, Chiapas; 15 de julio.- Daños materiales por varios miles de pesos fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la 7ª avenida Norte y 19ª calle Oriente, un lujoso automóvil, chocó contra una camioneta de modelo atrasado.

Los hechos se registraron este sábado a las 13:30 horas, el conductor de un automóvil Ford Tunderbi de color blanco, con placas de circulación DPS 18 44 del estado de Chiapas, transitaba de Oriente a Poniente sobre la 19ª calle Oriente. Al llegar a la 7ª avenida Norte no hizo alto total a la preferencia y provocó corte de circulación a la camioneta Chevrolet Cheyenne tipo Pick Up de color celeste, con placas CV 92 512 del estado de Chiapas, que iba de Norte a Sur sobre la 7ª avenida Norte.

El chofer de la camioneta señala que el automóvil se le atravesó y no pudo evitar el impacto, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales por varios miles de pesos.

Al lugar se presentó el perito en turno de Tránsito del Estado y realizó las diligencias correspondientes. Los involucrados llamaron a sus aseguradoras, para intentar llegar a un acuerdo. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández