Choque de Cafres Deja Varios Daños Materiales

* En Pleno Centro de la Ciudad.

* Afortunadamente no Hubo Personas Lesionadas.

* Una de las Colectivas se Incrustó en una Casa.

El Percance fue Provocado por no Respetar el UNO X UNO.

El choque se produjo al filo de las 05:00 de la mañana.

Tapachula, Chiapas; 10 de octubre.- Sólo daños materiales por varios miles de pesos fue el saldo de un fuerte accidente registrado sobre la 4ª Avenida Norte esquina con 13ª Calle Poniente, donde uno de los conductores no respetó el señalamiento del programa Uno X Uno, y terminaron chocando aparatosamente.

Los hechos se registraron este martes al filo de las 05:00 horas, cuando el conductor de una combi Nissan Urvan de color blanca con franjas verdes, que cubre la ruta Vida Mejor-Cafetales, con placas de circulación 382-608B del Servicio Público Local, circulaba de Norte a Sur sobre la 4ª Avenida Norte, cuando al llegar a la esquina de la 13ª Poniente, según mencionó el conductor que tenía el paso del programa Uno X Uno, por lo que al intentar pasar la vía, de manera repentina fue impactado por la combi Nissan Urvan de color gris con número económico 19, que cubre la ruta Tapachula-Playa Linda, la cual circulaba de Oriente a Poniente sobre la 13ª Calle Poniente.

Al fuerte impacto la combi local terminó incrustada en la fachada de una vivienda, afortunadamente en el lugar no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales en ambas unidades del Servicio Público y de la vivienda.

El perito en turno de Tránsito del Estado se encargó de realizar las diligencia correspondientes; posteriormente ambas unidades accidentadas fueron remolcados por una grúa particular y enviados a un corralón oficial.

Como no quisieron llegar a un arreglo armonioso el caso fue turnado ante el Ministerio Público, por el delito de daños imprudenciales en accidente de tránsito en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández