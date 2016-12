ProtecciÃ³n Civil Exhorta a Revisar Instalaciones de Luces NavideÃ±as Para Reducir Riesgos

Protección Civil Exhorta a Revisar Instalaciones de Luces Navideñas Para Reducir Riesgos

Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que, con la llegada de la época navideña, los hogares se llenan de luces multicolores, sin embargo, las conexiones de todos estos símbolos decorativos y alusivos a estas fiestas pueden llegar a ocasionar cortocircuitos si no se revisan previamente o se instalan de manera correcta, por lo que exhortan a la población a seguir las recomendaciones para evitar accidentes.

En ese sentido, explicaron que entre los riesgos asociados a la manipulación de la decoración destacan los casos de niños y adultos que sufren quemaduras muy graves por entrar en contacto con corriente de alto voltaje, situación que incluso puede provocar la muerte o lesiones deformantes de manos y pies, las que además pueden terminar en amputaciones.

Cabe destacar que estos accidentes no sólo se producen al interior del hogar, también cuando personas intentan colgar sus luces decorativas y utilizan de soporte los postes para decorar sus calles, sin contar con la experiencia para realizar este tipo de instalaciones, lo que aumenta considerablemente los riesgos de electrocución, caídas e incendios poniendo en serio peligro el suministro eléctrico para su comunidad.

Por lo anterior, Protección Civil hace un llamado a la población para no sobrecargar las conexiones y evitar el sobrecalentamiento de las luces y el árbol de Navidad, por lo que es necesario que eviten conectar todas las series y demás artículos de iluminación en un solo contacto. ICOSO

