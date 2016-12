Garantizamos Constitucionalmente el Derecho Humano a la Protección Civil: ERA

“La Sierra es una de las regiones más olvidadas y más golpeadas por los naturales”, reconoció Eduardo Ramírez Aguilar desde el municipio de Motozintla, en el marco de su informe legislativo.

Por ello, dijo, desde el Congreso del Estado garantizamos constitucionalmente, en la Ley de Medio Ambiente, el que los habitantes de la zona Sierra y Costa tengan, como derecho humano, la protección civil, toda vez que son las regiones más vulnerables ante los fenómenos naturales.

Será responsabilidad del Gobierno y los Ayuntamientos, a través de la Secretaría de Protección Civil, mantener un fondo para garantizar su seguridad física y patrimonial, señaló el presidente del Congreso.

Y es que dijo que ante la falta de una conciencia ambiental es común deforestar nuestros cerros y eso hace que las lluvias no se capten, por lo que si se seguimos deforestando, no sólo la naturaleza sufrirá devastaciones, sino la vida misma de los habitantes.

Por ello, también Eduardo Ramírez los exhortó a ser más generosos con la naturaleza y cuidar y preservar nuestro medio ambiente.

“Hoy hago un fuerte compromiso para que nuestra Sierra chiapaneca tenga los beneficios propios de un Gobierno y un Legislativo que estén conscientes para mejorarla; por eso se tocarán las puertas a las dependencias estatales y federales para que volteen sus ojos a la Sierra de Chiapas y le devuelvan a sus habitantes mejores condiciones de vida”, explicó.

Para ello les pidió que tienen que ser copartícipes y presenten sus iniciativas, principalmente para tramos carreteros, pues es uno de los principales sufrimientos de esta zona, que ante los deslaves y desgajamientos de cerros por las lluvias la incomunicación es frecuente, “tenemos que actuar de inmediato para incorporar ya esta región a tener mayores servicios”.

Eduardo Ramírez manifestó “he caminado la Sierra y mucho, por ello conozco de sus problemas, sentir y necesidades”.

Añadió que pugnará para que la producción de cacahuate en esta región no quede al desamparo y en ese rubro también dijo que desde el Legislativo se hará lo propio para luchar por tarifas justas en la luz eléctrica, pues agregó que Chiapas es un generador de energía y por lo tanto se merece replantear este tema con ellos.

Por último, se comprometió a luchar incansablemente junto con los habitantes de la Sierra chiapaneca, pues dijo que entre todos podremos cumplir con un compromiso pendiente. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 24, diciembre, 2016