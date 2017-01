Protección Civil Pide a la Población Limpiar Lotes Baldíos Evitando Hacer uso del Fuego

Tuxtla Gutiérrez.- Derivado de los fuertes vientos generados por los frentes fríos, el Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Chiapas exhorta a la población a evitar la quema de pastizales y la propagación de fuego, principalmente en zonas urbanas, por lo que es necesario que se tomen las medidas preventivas.

En este sentido, autoridades de Protección Civil resaltaron que las personas que cuenten con terrenos baldíos o predios deberán mantenerlos limpios y en estricta vigilancia para que no haya acumulación de ramas secas, maleza, basura, cartón o papel que pudiera servir como combustible para la generación de incendios.

Destacaron la importancia de no utilizar el fuego como método de limpieza, debido a que esta práctica, si no es controlada, podría tener consecuencias trágicas, además de estar considerada como un delito que puede pagarse con cárcel, por lo que se pide a la población a no exponer su libertad ni su integridad física.

Ante esta situación, piden extremar precauciones y no dejar encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas y evitar dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas, que por la acción de los rayos solares, pudieran convertirse en una fuente de calor que pueda provocar un incendio.

En caso de detectar fuego, calor, humo anormal o un incendio forestal, por pequeño que parezca, se avise inmediatamente a las autoridades estatales, municipales o locales, a través del número de emergencias 911. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017