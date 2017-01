A Diferencia de Otros Estados, Chiapas Cumple dos Años sin Cobrar Tenencia: MVC

El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que a diferencia de otros estados donde regresaron el cobro del impuesto a la tenencia vehicular, en Chiapas se cumple, por primera vez, dos años sin cobrarlo.

Y es que, en este 2017, estados como Nuevo León vuelven a recaudar el impuesto que anteriormente habían eliminado.

En este sentido, el mandatario chiapaneco señaló que aunque está consciente de que su eliminación no resuelve las muchas necesidades que tiene la entidad, está convencido que esta medida es necesaria, sobre todo hoy que se deben buscar mecanismos que protejan el bolsillo de la gente y no que la perjudiquen.

“Hace más de un año anunciamos la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular, una decisión que no se tomó ni en un año electoral ni como una medida circunstancial ni mucho menos de momento, sino como una medida para poder apoyar la economía popular”, expresó.

Velasco Coello agregó que no fue una decisión fácil ya que se dejaron de recibir ingresos que otros gobiernos del pasado tuvieron por el cobro de la tenencia, sin embargo, dijo, en estos momentos en los que hay retos mayores por el panorama internacional y nacional “seguiremos tomando medidas como esta que beneficia directamente a 650 mil automovilistas chiapanecos que cada año pagaban este impuesto y que hoy no lo harán por segundo año consecutivo”.

Finalmente, manifestó que continuará informando de otras medidas en apoyo a la economía popular para que las familias puedan obtener un mayor beneficio. ICOSO

