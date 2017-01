Poder Judicial Garante del Estado de Derecho

* Expresa l Magistrado Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 7 de Enero del 2017.- La manifestación de ideas en cualquiera de sus formas está garantizada en la Constitución de la República, en su Artículo 6º, sin embargo, no debemos confundir libertad con libertinaje, porque ahí la Justicia no será omisa, y más aún cuando se atente contra la vida privada o el derecho de terceros, sentenció Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado.

Al ser entrevistado por un medio de comunicación local, el encargado de la administración de la Justicia en Chiapas, reiteró que quien provoque algún delito, perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley.

Rutilio Escandón, recordó que la Carta Magna es muy clara, y que si bien es cierto hay garantías de expresarse libremente, también hay sanciones para quienes violenten el límite de dichas libertades.

“Que quede muy claro, el Poder Judicial del Estado no será omiso en su actuar contra aquél o aquéllos que violenten el Estado de derecho. Ningún ser humano tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otro”, dijo.

El Magistrado Presidente afirmó que el gran reclamo de la sociedad es cerrarle el paso a la impunidad, y esa es la ruta que se sigue con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, un sistema garantista que prioriza el debido proceso de los inculpados.

Escandón Cadenas exaltó que la filosofía de Ulpiano debe permanecer vigente y hacerle apología a una de sus máximas en Justicia: “Los mandamientos del Derecho son vivir honestamente y no ofender a los demás”.

En este sentido, convocó a las y los chiapanecos a seguirse conduciéndose apegados a las leyes que nos han dado libertades, pero sobre todo y ante todo, que nos han garantizado paz social en nuestras familias.

“Ya lo decía el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez: Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, concluyó. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017