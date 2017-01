Si Tenemos Lealtad, Saldremos Avante de Cualquier Situación Difícil

* Afirma el Magistrado Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 8 de Enero de 2017.- Al dar su mensaje de salutación a Jueces y Magistrados de San Cristóbal de Las Casas y Comitán, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, aseveró que no hay ningún motivo para que la marcha de la justicia se detenga, por lo que se estará dando continuidad institucional y concreción a diversas obras que reforzarán el sistema acusatorio adversarial.

Hizo un llamado a toda la base laboral de todos los distritos judiciales a ponerse bien la camiseta y no claudicar en esta noble encomienda, por el contrario-dijo- es momento de ser solidarios y unidos, de mantener las esperanzas por una sociedad que espera mucho del Poder Judicial, “pues en nuestras manos están sus derechos y libertades y tenemos que resguardarlos en todo momento”.

El Magistrado Presidente refrendó su absoluto respeto a la carrera judicial, su apoyo a todas las y los trabajadores e hizo una petición especial: darle buen trato a la ciudadanía, evitar actos de apatía, intolerancia, actitudes groseras y nula corrupción.

“Hoy no hay oportunidad de dejar las cosas al último, hoy es tiempo de dar todo por Chiapas”, recalcó.

Escandón Cadenas demandó a los impartidores de justicia, cumplir con la promesa constitucional y hacer nuestras las necesidades de la sociedad “les otorguemos el reconocimiento que merecen, porque nuestra obligación es impartir Justicia para Todas y Todos”.

Rutilio Escandón Cadenas dijo que será un año de retos, de mucho crecimiento para la casa de justicia y de trabajar juntos por la justicia que todos queremos, porque si nuestro actuar es el correcto se estará beneficiando a las y los chiapanecos y este es el mensaje que queremos dar siempre, enfatizó.

“Estoy dispuesto a trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la impartición de justicia, sostener la modernización en la que hemos entrado y desistir de cualquier paradigma que no permita avanzar, la justicia no es exclusiva y por ello valdrá la pena cualquier esfuerzo”, concluyó. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 9, enero, 2017