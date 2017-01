Exhorta PC Extremar Precauciones En la Feria de Chiapa de Corzo

Con el objetivo de fomentar una cultura de la prevención, autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil hicieron un llamado a la población asistente a las celebraciones de la Fiesta Grande en Chiapa de Corzo, para que tomen las medidas preventivas antes, durante y después de su visita a este lugar y así evitar cualquier incidente.

Por esta razón, recomiendan hacer uso del transporte público, utilizar vestimenta cómoda y evitar calzado alto, ya que como suele suceder año con año se espera una afluencia masiva.

Además, como parte de la prevención se invitó a no ingresar armas, objetos punzocortantes, cohetes, aerosoles; de preferencia, no asistir con bebés en brazos o si se encuentra embarazada, así como personas de la tercera edad, al ser esta la población vulnerable ante la presencia de multitudes que generan este tipo de eventos.

De igual manera, evitar introducir bebidas alcohólicas, drogas u objetos inflamables, así como portar joyas o pertenencias de alto valor.

En este sentido, Protección Civil resaltó que a su llegada a este lugar, las y los asistentes detecten los módulos de atención a emergencias que serán para brindarles servicio oportuno, así como los puntos de reunión y las salidas de emergencia.

En caso de un siniestro, piden no correr, no gritar y no empujar; principalmente, hacer caso de las indicaciones de las autoridades para que dicha festividad que caracteriza a nuestra entidad se disfrute sanamente y sin riesgos que expongan la integridad física. ICOSO

