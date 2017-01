VolcÃ¡n ChichÃ³n en Chiapas, sin Actividad Anormal: ProtecciÃ³n Civil

Volcán Chichón en Chiapas, sin Actividad Anormal: Protección Civil

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil informaron que el volcán Chichón, localizado en el noroeste del estado de Chiapas, no presenta ninguna actividad por lo que hasta el momento se encuentra en su normalidad y sin que represente riesgo para la población, así lo dio a conocer el secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en reunión de trabajo con el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez.

En este sentido, dieron a conocer que se lleva a cabo el monitoreo permanente del volcán y no hay manifestación de actividad sísmica ni incandescente, de acuerdo al mapa de peligros este coloso no representa ningún peligro para los habitantes del municipio de Tecpatán.

Lo anterior, luego de que la población de dicho municipio manifestara que personas se han acercado a ellos para decirles que corren peligro y que lo mejor es vender sus casas, terrenos o propiedades.

Ante esta situación, autoridades de Protección Civil hacen un llamado a no alarmarse y hacer caso omiso de rumores que sólo buscan timar a las personas, por el contrario piden que se mantengan atentos a los medios de comunicación para informarse de cualquier eventualidad.

De esta manera reiteran que el Volcán Chichón se encuentra en total calma y a través de los Comités de Prevención y Participación Ciudadana se realizan de manera continua, labores preventivas para reducir riesgos. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 21, enero, 2017