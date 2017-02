Invertirán 360 mdp en Apoyos a Mujeres del Campo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Productoras provenientes de todo el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Gobierno del Estado anunciaron una inversión de 360 millones de pesos para apoyar proyectos de mujeres del campo.

Ante la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis y el subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jorge Armando Narváez Narváez, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció la experiencia de las mujeres en el desarrollo de los núcleos rurales y el fortalecimiento en las actividades productivas.

“En Chiapas estamos trabajando para fortalecer los derechos y apoyos dirigidos a las mujeres, especialmente a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas y a las mujeres indígenas, que tienen toda nuestra admiración porque ellas se enfrentan a mayores retos para salir adelante. Nosotros creemos en cada una de ustedes y apoyarlas es la mejor manera de demostrárselos”, apuntó.

Puntualizó que el impulso al desarrollo de las mujeres, tiene que ser una agenda permanente, ya que es una responsabilidad que tienen no solo los gobiernos, sino toda la sociedad.

Velasco Coello resaltó que el compromiso para apoyar al sector agropecuario, es generar líneas de trabajo para vincular a las mujeres rurales, recuperar la producción de café, así como la reconversión de granos, tecnificación de riego y ampliación de cultivos de palma de aceite.

“Siempre lo hemos dicho, el futuro del campo está en las manos de sus mujeres, porque ellas son el pilar de las familias y son las que se ocupan de que no falte nada en sus hogares. Si tenemos mujeres fuertes en el campo, tendremos familias fuertes, porque está demostrado que de ellas depende más de la mitad de la producción de alimentos en el mundo”, señaló.

Durante este encuentro que reunió a mujeres del campo de 24 estados del país, agrupadas a la iniciativa “El campo en nuestras manos”, el Subsecretario de Agricultura aseguró que las mujeres son piezas fundamentales en la sociedad y en las unidades productivas, por lo que la dependencia trabaja intensamente para darles mayor confianza y certidumbre en el desarrollo y bienestar de sus familias.

“Las mujeres son una pieza importante no solamente para la sociedad, porque detrás de una mujer hay una familia, detrás de esa familia hay valores, hay trabajo, esfuerzo, dedición, sacrificios, pero sobre todo hay un gran amor por México”, señaló el funcionario federal.

Por su parte, la subsecretaria Mely Romero Celis subrayó que en el Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es una prioridad apoyar a las mujeres y jóvenes emprendedores del campo.

Por ello, dijo, el programa “El Campo en Nuestras Manos”, se complementa con otros componentes de la dependencia para vincular a las mujeres en proyectos estratégicos, lo que significa un crecimiento de la producción y competitividad en el sector primario nacional.

“El campo está en las manos de las mujeres que quieren trabajar, que quieren apostarle al desarrollo de su familia, trabajando la tierra. Por eso, se impulsan acciones para apoyarlas en sus actividades, desde un pequeño huerto hasta un gran proyecto de transformación”, refirió la funcionaria.

En este marco, la representante de la empresa Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, Silvia Roblero Torres, agradeció a nombre de las productoras, el apoyo incondicional que las autoridades realizan en el impulso de sus productos.

Cabe destacar que el Encuentro Nacional de Mujeres Productoras, coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene como propósito el intercambio de proyectos exitosos y experiencias productivas en las entidades federativas del país. ICOSO