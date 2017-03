Reconoce Rutilio Escandón a Juzgadores con Amplia Trayectoria

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 7 de Marzo de 2017.- Ser juez no es una labor sencilla, pero es la posibilidad que tiene una mujer o hombre de servir a la sociedad con dedicación y tenacidad, sabiendo que la seguridad y tranquilidad de las personas en el disfrute de sus derechos están garantizados, porque para un juzgador no hay casos más importantes, todos tienen la misma relevancia; así lo afirmó el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, al encabezar la ceremonia por el Día de las y los Juzgadores Mexicanos.

Ante los 114 juzgadores de la institución que se encuentran distribuidos en los 20 Distritos Judiciales, el Magistrado Presidente indicó que la mejor política que se puede hacer es el trabajo digno y honesto a la población, ese que va en búsqueda del bien común para contribuir a la paz y el respeto al Estado de Derecho.

“Como Juez, tenemos que hacer efectiva la norma jurídica, pero yo les pido que también apliquemos el sentido humano y sensible, que reflexionemos y también nos pongamos en los zapatos del justiciable y facilitar las cosas para una pronta solución”, expuso.

El presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón, exhortó a los Jueces y Magistrados en distintas materias, a actuar siempre con absoluta transparencia respetando su autonomía y ejerciendo su función con imparcialidad, a fin de favorecer a la población rememorando el ideal de Don José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario”. Comunicado de Prensa