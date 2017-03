Que las Aerolíneas Paguen Afectaciones a Pasajeros

*Demanda Luis Armando Melgar.

CDMX a 16 de Marzo del 2017.- El Senador Luis Armando Melgar, levantó la voz en el Senado de la República y habló en nombre de todos los usuarios del transporte aéreo afectados por las aerolíneas cuando no cumplen con los horarios establecidos, por diversas razones.

Melgar dijo: “Si dicho retraso fuera mayor a una hora, el consumidor tendrá el derecho de cancelar su viaje, y el concesionario o permisionario se verá obligado a reintegrarle el costo total del boleto a solicitud expresa de aquel, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.”

Así mismo el exhorto presentado menciona que en el caso de la prestación del servicio de transporte aéreo civil a que se refiere la Ley de Aviación Civil, la bonificación no podrá ser menor al 20% del billete de pasaje o boleto cuando el retraso en la hora de salida del vuelo sea mayor a treinta minutos y por causas imputables al concesionario o permisionario.

El legislador Tapachulteco dijo que esta propuesta busca dar alternativas para cancelar o no el viaje y que sea reembolsado siempre y cuando el error sea de la aerolínea, ” es decir; hoy si el vuelo se retrasa y pierdes tus compromisos la aerolínea no se responsabiliza en nada, lo que acá pedimos es que tú tengas oportunidad de decidir si cancelas o no el boleto y la aerolínea tenga obligación de reembolsarte según sea el caso”

De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, gran parte de los retrasos se deben a la saturación del actual aeropuerto en CDMX, pero un 20% de estos, sí son causados por las aerolíneas. Comunicado de Prensa