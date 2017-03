Gasolineras en Tuxtla Suspenden Servicio 24 Horas

* En Protesta Contra Vandalismo de la CNTE.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Más de 30 gasolineras en esta capital pararon su servicio por 24 horas en protesta por las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y para exigir al gobierno estatal garantías de seguridad.

La Unión de Distribuidores de Gasolina en Chiapas AC dijo que no está en contra de las inconformidades de ningún grupo social o sindical, y que además son respetuosos de las protestas, pero siempre y cuando éstas no afecten a terceros, como en el caso de los empresarios de este sector.

Los gasolineros indicaron que ellos no representan a ningún gobierno, ni municipal ni estatal ni federal, y que ellos sólo son empresarios que compran combustible a Pemex para venderlo a los consumidores, por lo que sus compañías no son del gobierno, “como muchos desinformados así lo creen”.

Señalaron que ellos son sólo generadores de empleos y en ese sentido rechazaron las acciones magisteriales del sábado cuando fueron tomadas una docena de estaciones de servicio y en muchas de ellas los maestros llenaron los tanques de sus propios automóviles y regalaron a los automovilistas 10 litros por vehículo.

Con estas acciones sólo se ahuyentan las inversiones en Chiapas, consideraron los empresarios, quienes reclamaron a los gobiernos estatal y federal por la “indefensión” e “inseguridad” en la que ellos se encuentran.

En protesta, los gasolineros pararon servicio en unas 34 estaciones de la capital del estado, lo que provocó que muchos pobladores acudieran a cargar sus tanques en municipios vecinos como Berriózabal y Chiapa de Corzo, aunque otros automovilistas prefirieron no circular este domingo. Apro