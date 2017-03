Autoridades del ZooMAT Desmienten Irregularidades en el Manejo de Especies

Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades del Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) y personal técnico encargado del manejo y cuidado de la fauna, desmintieron categóricamente que en este espacio se haya dado una muerte masiva de cocodrilos, tal como se diera a conocer en días pasados a través de redes sociales por un extrabajador de este lugar.

Carlos Guichard Romero, director del ZooMAT, explicó que las imágenes de los cocodrilos muertos en el área de necropsia sí es de este zoológico, pero corresponde al 2011 y la muerte de los ejemplares no se dio de la manera en que lo explica Efraín Orantes, ya que estos fueron rescatados muertos del río Grijalva para determinar la causa de sus decesos.

Sin embargo, dijo, no se les podía dar un destino final hasta que fueron autorizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, “actualmente no hay tal hecho”.

Detalló que el ZooMAT trabaja con seres vivos y por consiguiente en algún momento tienen que morir, pero cuando un ejemplar muere se va a necropsia para verificar las causas de su muerte hasta que la PROFEPA autorice el destino final, de todo esto se lleva un control y registro para su seguimiento.

El director del ZooMAT también rechazó que haya tráfico de animales, ya que los intercambios de especies que se han dado con otros zoológicos es parte de los convenios de colaboración que se establecen para fines de conservación, reproducción y mejoramiento genético; en este caso señaló el ejemplo del jaguar negro que se fue en calidad de préstamo para el zoológico VallaZoo, en la ciudad de Valladolid, Yucatán; asimismo, se han realizado préstamos de tapir con el Parque Aluxes, y este intercambio es permitido y autorizado por la PROFEPA. ICOSO