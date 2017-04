Inicia Operación Salvavidas “Semana Santa 2017”

* En Puerto Chiapas.

Puerto Chiapas, Chiapas; 8 de Abril.- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que el día de ayer dio inicio la Operación Salvavidas “Semana Santa 2017”, en las playas de Puerto Arista, Puerto Madero, San Benito, Playa Linda y El Gancho.

La Operación Salvavidas “Semana Santa 2017” se desarrollará en la jurisdicción de este Mando Naval a partir del día de ayer y hasta el próximo 23 de abril, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa.

Con la participación de alrededor de 113 elementos navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, así como unidades de superficie, aéreas y terrestres, se vigilarán 5 playas donde se establecerán servicios de patrullaje marítimo y terrestre para salvaguardar la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden; asimismo, se establecerán 5 puestos de socorro y rescate con elementos de Sanidad Naval y salvavidas para brindar los primeros auxilios y rescate en caso necesario.

Es de destacar que la Operación Salvavidas se implementa en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, contando con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de Puerto Chiapas.

En este contexto, se recomienda no desatender a los menores de edad, tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías, evitar introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.

Es importante seguir las indicaciones de los elementos salvavidas, así como atender los niveles de alertamiento de marea, señaladas con banderas de color Verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; Amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore, y Rojo, indica que los bañistas no deben ingresar al mar.

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Décimo Cuarta Zona Naval pone a su disposición los teléfonos 6204041 ENSAR CHIAPAS y 6204085 correo electrónico zn14@semar.gob.mx. Así como acercarse al personal naval instalado en los puestos de socorro, o con el personal de Protección Civil.Boletín Oficial