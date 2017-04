Súper Carreteras de Chiapas no Garantizan Seguridad de Usuarios

Tonalá, Chiapas; 11 de Abril.- A más de diez años de haber entrado en operaciones el tramo carretero de cuota de la autopista o súper carretera Arriaga – Ocozocoautla, aún no cuenta con todos los servicios que garanticen la seguridad total de sus usuarios, dio a conocer Esteban Magariño López, turista de la ciudad de San Cristóbal.

Además manifestó que para poder llegar a Puerto Arista, principal destino de playa en la entidad, no se garantiza la seguridad de los usuarios ya que en la actualidad no cuentan con servicios médicos que atiendan las situaciones de emergencias en el citado tramo carretero, pese a que los ingresos a la concesionaria por concepto de peaje son millonarios.

El inconforme también dijo que de los dos túneles que existen ninguno de ellos está iluminado, y los contantes derrumbes solamente los atienden de lunes a viernes para levantar los escombros y rocas que caen, pues los fines de semana o por la noche no laboran las cuadrillas de personal de campo, solamente están las cajeras y los policías de seguridad.

Pero de los usuarios ni quien se responsabilice, después de haber pagado su peaje, aquellas personas que sufren algún desperfecto en sus unidades se la pasan ahí por horas hasta que llegan mecánicos particulares que el usuario busca por sus propios medios y en poblados cercanos.EL ORBE/José Rivera/Corresponsal.