Urge Detener el Daño Ambiental del Río Santo Domingo, Basta de Corrupción: Sen. Melgar.

Chiapa de Corzo, Chiapas; 12 de Abril de 2017.- En respuesta al urgente reclamo social por las extracciones de materiales y contaminación que están afectando la zona, el senador Luis Armando Melgar visitó el Río Santo Domingo y los ejidos colindantes, haciendo un fuerte llamado a las autoridades ambientales para frenar la corrupción que provoca este grave daño ambiental.

“Para la naturaleza el tiempo sí cuenta, por ello urge frenar, reparar el daño ambiental, y castigar a las empresas establecidas al margen de este río que no cumplen con las normas ambientales; cero tolerancia a la devastación y a los ríos contaminados”, afirmó Melgar.

Por su parte, Francisco Coutiño Ruíz, agente municipal del Ejido Amatal, dijo: “nuestro río está agonizando, hay demasiada contaminación por los desechos tóxicos y por las extracciones en las riveras del Santo Domingo, confiamos en Melgar, sabemos que trabaja por el medio ambiente y el futuro de nuestros hijos”

Melgar enfatizó que a pesar de que no exista un sistema de tratamiento de aguas que opere bajo normas ambientales, tampoco se vale que las aguas negras sean vertidas a los ríos, y mucho menos que las empresas no sean socialmente responsables y con tan poca conciencia ambiental. Comunicado de Prensa