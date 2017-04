La Perspectiva de Género, Fundamental en el Tribunal Superior de Justicia: Rutilio

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de Abril de 2017.- La justicia con perspectiva de género e igualdad laboral no sólo son términos que deben establecerse, sino que son conceptos que deben adquirir las autoridades para que el sistema de justicia se vuelva más sensible a las necesidades de la población, libre de estereotipos y más efectiva, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al presidir la 10ª. sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género de los Órganos de Impartición de Justicia en México.

Y es que dijo, todos los impartidores de justicia tiene la responsabilidad de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos, por lo que las buenas prácticas realizadas se estarán materializando, como es el caso del reconocimiento que obtuvo este Poder Judicial en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación 2016.

El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas felicitó a cada uno de los integrantes que conforman este Comité, ya que su fiel compromiso ha sido contribuir a consolidar la protección de los derechos y libertades de las mujeres emitiendo sentencias que garanticen tal acción y frenen la discriminación y violencia. Comunicado de Prensa