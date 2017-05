Padres de Familia Harán Mejoras al COBACH de Unión Juárez

Unión Juárez, Chiapas; 2 de Mayo.- El Comité de Padres de Familia del plantel 29 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), ubicado en esta población, anunciaron que el dinero recaudado por cooperaciones al inicio del ciclo escolar, lo van aplicar de manera directa en hacerle mejoras a las instalaciones.

La presidenta del citado Comité, Verónica León Gutiérrez; Florinda Ramírez Méndez, tesorera; Crisogonio Bartolón Verdugo, secretario; así como los vocales Francisco Roblero y María Isabel Espinosa, anunciaron que no van a depositar en ninguna cuenta bancaria ese recurso.

Su postura es porque el plantel lleva más de 20 años funcionando y tiene muchas carencias, por lo que han decidido que como representantes de los padres de familia harán mejoras de acuerdo a los recursos recaudados. “Cada peso que los padres han dado será bien utilizado para que no pase lo que en años anteriores”, afirman.

Explicaron que su propuesta les ha generado conflicto con el director del plantel, Pedro Albino Barrios Esteban y con personal académico, toda vez que estos últimos exigen el depósito de las cooperaciones a una cuenta del área financiera en Dirección General.

Los representantes de los padres de familia ya fueron auditados y salieron bien e indicaron que el Director del plantel es el principal promotor de desestabilizar y crear conflicto al calumniarlos para que el dinero sea depositado a una cuenta bancaria.

También está molesto, afirmaron, porque protege a maestros que trabajan durante el mismo horario en otra institución educativa. “A nosotros no nos deja entrar a la escuela para dar citatorios cada que queremos hacer las reuniones informativas y dar a conocer en qué se invierten las cooperaciones”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González