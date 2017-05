Seguimos Sensibilizando al Personal Sobre la Igualdad de Género: Rutilio

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 de mayo.- Por tercera ocasión y gracias a la relación institucional que se mantiene con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Poder Judicial del Estado efectuó el taller sobre igualdad y no discriminación, en Tuxtla Gutiérrez.

El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas reconoció el trabajo y la disposición que ha tenido la CNDH con el tribunal para que los servidores públicos se capaciten y reflexionen sobre las prácticas discriminatorias que existen y sobre el papel fundamental que deben ejercer para formar y fortalecer una cultura de inclusión.

Expresó que desde su llegada al Poder Judicial se propuso enfocar sus esfuerzos en todo lo relacionado con los derechos humanos, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia y discriminación hacia el género femenino, por lo que se intensificó todo tipo de capacitación que impulse el respeto a estos temas.

Rutilio Escandón afirmó que en la casa de la justicia no existe la discriminación y todos los Poderes Judiciales están trabajando a marchas forzadas para que esta cultura de igualdad de género y la no discriminación permanezca y se consolide, siendo esto un avance considerable en las políticas públicas a nivel estatal y nacional. Comunicado de Prensa