Gobierno de Chiapas Saluda Elección de Mujer Indígena Como Representante del Congreso Nacional Indígena

Tuxtla Gutiérrez.- Tras darse a conocer la elección de María de Jesús Patricio Martínez como vocera y aspirante presidencial del Congreso Nacional Indígena, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, calificó como positiva esta designación.

Al ser cuestionado sobre este proceso, resaltó la participación social y política de esta organización en favor de las comunidades indígenas de nuestro país, que ha decido seguir transitando por vías constructivas.

“He seguido de cerca el proceso zapatista por décadas y es, sin duda, el acontecimiento social contemporáneo que colocó a Chiapas en el escenario nacional e internacional”, indicó el funcionario.

Agregó que son muchos los beneficios y mejoras que ha recibido Chiapas desde 1994, pero es preciso reconocer que sus principales actores -los pueblos indígenas- no han sido los más beneficiados y por ello, el Gobierno de la República y el de Chiapas han redoblado esfuerzos durante la presente Administración.

“Hoy, estos actores, el EZLN junto con el Congreso Nacional Indígena, que surge también en esa circunstancia, han dado un nuevo paso por el futuro del país y de los pueblos originarios. No es asunto menor que decidieran por la lucha político-electoral”, subrayó.

Gómez Aranda consideró que la constitución de lo que ellos llaman Consejo Indígena de Gobierno para México, es un hecho político que aporta orden y rumbo a las luchas y propuestas de los pueblos indígenas, porque conforma un actor político que debe ser considerado y valorado. “Construyen una plataforma de unidad y rumbo”, remató.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno detalló que si en algo se ha distinguido la Administración del gobernador Manuel Velasco Coello ha sido precisamente en la valoración y respeto a esta causa, "que no ha sido perseguida ni se han obstaculizado sus iniciativas y sus alcances, por el contrario, se siguen brindando todas las garantías a este ejercicio de política", concluyó.