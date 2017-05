Supervisó Fernando Castellanos Brigadas Emergentes de Recolección de Basura

Tuxtla Gutiérrez.-Luego del paro de labores de la empresa Proactiva en la capital chiapaneca, por problemas con sus empleados, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, supervisó el trabajo de las brigadas de recolección activadas desde el pasado sábado por el Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar que se limpien las calles de estos desechos, se establezcan condiciones favorables de salud y se abone a que en esta temporada de lluvias, las coladeras y los afluentes no se vean afectados.

En este sentido, el edil capitalino detalló que desde que la empresa Proactiva detuvo el servicio de recolección, su administración activó desde la Secretaría de Servicios Municipales brigadas emergentes recolectoras para atención inmediata de la demanda diaria de la población.

Cabe destacar que, este lunes por la mañana Fernando Castellanos Cal y Mayor emitió un mensaje a los tuxtlecos, con la finalidad de refrendar su compromiso para la recolección de basura con camiones y trabajadores del Ayuntamiento, en donde además pidió a los capitalinos no sacar su basura antes de la llegada de las brigadas emergentes.

Desde la colonia La Moderna de esta ciudad capital, Fernando Castellanos subrayó que, a pesar de que el problema de Proactiva es un problema meramente con sus empleados, la administración que él encabeza no permitió que el servicio se frenara y se activaron las brigadas, las cuales avanzan conforme a las rutas pero de forma moderada, toda vez que el equipo con el que cuenta el Ayuntamiento no es como el de dicha empresa. Comunicado de Prensa