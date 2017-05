Toman el Centro Chiapas de la SCT en Demanda de Pavimentación de Carretera

Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de las comunidades Loma Bonita y del embarcadero Jericó del municipio de Villacorzo tomaron las instalaciones del Centro Chiapas de la SCT en Tuxtla Gutérrez, en demanda de la pavimentación de 17 kilometros 200 metros del carretera.

Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana Social para el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas, aseguró que ya están cansados de tantas pláticas y promesas, porque los cinco millones de pesos siguen si ejercerse en la construcción.

Sin embargo, una comisión de los manifestantes entró para tratar de llegar acuerdos en mesa de trabajo con el delegado de la SCT en la entidad, en tanto cerraron la vialidad a partir de la 11 calle oriente sobre la avenida central, en donde atravesaron una camioneta estaquitas.

Dijo que la inversión se notificó en el diario oficial de la federación, a las autoridades de la SCT en el estado, a los comites de las dos localidades inconformes.

Lo que argumentan las autoridades es que ese recurso no se ha ejercido debido a que no tiene clave la SCT, cuando en realidad ya está autorizado el recurso desde el momento en que se ha publiado.

En tanto, en el Centro Chiapas de la dependencia federal les argumentan que ese dinero no está ese recurso, cuando en realidad esa carretera es transitada, por lo que no pueden hacerse como los que no saben de la demanda. ASICh