Alertan a Productores Para no ser Estafados con Créditos Ficticios

Jesús Sánchez, el declarante.

* Ante Denuncias de Campesinos.

2 de junio.- “Productores nos han denunciado que despachos de gestores o pseudodirigentes de organizaciones a nombre de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (FNDARFP) llegan a promover créditos a sus comunidades, les piden papeles, sacan dinero, no les dan nada y los estafan”, denunció Jesús Sánchez Chávez, agente de crédito rural C de Financiera Nacional.

Precisó, “nosotros no enviamos personal al medio rural, por lo que deben tener cuidado, no entregar documentos y dinero porque son unos estafadores”.

Expresó, “los productores que se han acercado son principalmente de Villa Comaltitlán, Huixtla y Siltepec, quienes nos han llegado a preguntar si tenemos sus papeles y para cuándo salen los créditos; pero como no es cierto les aclaramos que son vivales quienes los sorprenden”.

Subrayó, “en el Estado de Chiapas tenemos 5 agencias de la Financiera Nacional ubicadas en Tonalá, Villaflores, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por lo que exhortamos a los productores, a toda persona que no caiga en los engaños y menos que entreguen dinero a esos vivales”.

Indicó, “primero deben de cerciorarse bien quiénes son esas personas, pedirles que se acrediten, nos pueden hablar a la Financiera a los teléfonos 62 61423 o 62 61425 extensión 8300, 8301, 8313 y 8314 o venir a nuestras oficinas en la 5a. avenida Norte No. 11, a un costado de la Preparatoria No. 1, en Tapachula. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar