Habitantes de Suchiate Exigen Cierre de Bares Clandestinos

* Operan sin Licencia.

Suchiate, Chiapas; 2 de junio.- Habitantes de Rayoncito, ejido Ignacio López Rayón y colonia Lázaro Cárdenas, solicitan a las autoridades estatales y al departamento de alcoholes de este municipio clausuren urgentemente negocios de venta de alcohol que se han instalado en esos lugares.

Lorena López Solís, regidora de Morena, que está para dar un ejemplo a la ciudadanía, hace todo lo contrario y ha instalado un negocio de venta de alcohol de forma clandestina en Rayoncito. Los habitantes molestos piden que se clausure el lugar ya que no cuenta con licencia, señalan que presenciaron cuando el jueves vendieron botellas de caña o aguardiente a menores de edad, quienes se sentaron en una banca frente al negocio para consumir el aguardiente.

Piden a Matilde Espinoza, presidenta municipal, que autoridades correspondientes realicen recorridos y verifiquen los bares o cantinas que están funcionando y los que no tengan los permisos o licencias en regla sean clausurados.

Asimismo, los habitantes del ejido Ignacio López Rayón y de la colonia Lázaro Cárdenas señalaron que Silvia Chacón Maldonado, enfermera de la clínica Rural del IMSS, ha instalado dos botaneros, sin importarle vender cervezas y alcohol a menores de edad, es una mujer déspota a quien no le interesa no contar con licencia para vender las bebidas embriagantes.

Los habitantes dieron a conocer que de no actuar las autoridades citarán a los comisariados para darles a conocer que dichos antros de vicio serán quemados, sin importar quienes se encuentren dentro de éstos, es por ello que solicitan la intervención de las autoridades estatales y municipales para erradicar esta problemática. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández