CFE Debe Entender que las Tarifas son un Abuso

*Manifiesta Luis Armando Melgar.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 de junio.- El Senador Luis Armando Melgar, escuchó en su caminar el descontento que producen las altas tarifas de energía eléctrica que CFE aplica en Chiapas, y no solo eso, ahora con los nuevos medidores digitales afectan con cortar el servicio de forma remota al más mínimo retraso.

Ante esto Melgar hace un llamado para frenar este atropello, “ya basta de los abusos que esta institución le impone a los Chiapanecos, somos un estado productor de energía hidroeléctrica que aporta más del 45% al país, es increíble que en comparación a otros estados estemos por encima en las tarifas que se pagan”.

Melgar señaló que los principales afectados son personas que con gran esfuerzo tratan de sacar adelante a su familia, o sus negocios y es irracional por parte de esta dependencia no replantear las tarifas y el uso de los nuevos medidores digitales.

Melgar finalizó, “En nombre de los Chiapanecos le decimos a la CFE, ya basta de abusar de Chiapas, de su gente y sus recursos naturales; no tienen un mínimo de responsabilidad social con quienes hacen un gran esfuerzo por pagar sus recibos, sino que también por chiapanecos que trabajan de forma honesta para generar energía que ustedes venden a otros lugares y les genera una enorme utilidad”. Comunicado de Prensa