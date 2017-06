Ejército Aplica Plan DN-III en Tuxtla Gutiérrez

* Tras Intensas Lluvias.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de junio.- Personal del Ejército Mexicano y de los tres niveles de gobierno fueron desplegados a Tuxtla Gutiérrez para labores de desazolve, restablecimiento de vías e infraestructuras y evaluación de daños, tras las intensas lluvias y vientos de registrados la noche de ayer viernes, informaron autoridades de gobierno.

Militares aplicaron este mediodía el Plan DN-III en las colonias 24 de Junio, El Bosque, Los Pájaros, Agripino Gutiérrez, Paraiso, Grijalva en el sector oriente de la ciudad, donde se registraron inundaciones, encharcamientos y obstrucción parcial de calles por caída de árboles.

Las fuertes lluvias que cayeron en Tuxtla Gutiérrez provocaron el arrastre de autos y la caída de árboles, informó la Secretaría de Protección Civil.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó daños en seis escuelas, dos centros de salud y varios vehículos varados. Militares desazolvaron calles y retiraron árboles y ramas caídas que obstruían la circulación.

El edil de la capital de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, informó que la lluvia que se prolongó por 50 minutos, alcanzó los 84 milímetros.

Fue una lluvia atípica, ya que durante junio Tuxtla Gutiérrez recibe alrededor de 200 milímetros de lluvias; es decir, anoche llovió “lo que regularmente llueve en 15 días”, precisó.

Pese a la intensidad de las precipitaciones y las rachas de viento, aseguró, por ahora no se tienen reportes de personas fallecidas ni lesionados, aunque existen daños materiales en diferentes servicios municipales y de la red eléctrica y vial.

En un mensaje, Castellanos Cal y Mayor aclaró que el río Sabinal, que atraviesa la ciudad no tuvo desbordamiento y se mantuvo al 70 por ciento de su capacidad.

El río no se desbordó debido a que se mantiene libre de azolve y taponamientos a partir 6 nuevos drenes pluviales y un colector construidos en zonas aledañas.

En el operativo de apoyo y salvaguarda a la población durante el fin de semana involucra a unas 500 personas de diferentes instituciones de gobierno y soldados del Ejército, puntualizó el alcalde. (Sun)