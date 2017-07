Con Campaña Oftalmológica Beneficiamos a los Adultos Mayores, Mujeres y Niños: Fernando Castellanos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 5 de julio.- Un total de 300 adultos mayores, mujeres y niños, recuperaron la vista gracias a la 2ª Convivencia Oftalmológica 2017 que impulsa el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, el Club Rotario Oriente y la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México.

Durante la alta médica a pacientes, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó que el Ayuntamiento capitalino, a través de la Secretaría de Salud Municipal, seguirá impulsando acciones que atiendan los reclamos más urgentes, pero sobre todo, dijo, los reclamos más justos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

María Eugenia Hernández Cundapí agradeció ampliamente al presidente municipal, Fernando Castellanos, pues su hijo de diez años no veía nada y siempre estaba triste; ahora, después de ser operado de los dos ojos, dijo, puede correr, brincar y mejorar su aprendizaje en la escuela.

Para don José Guadalupe Morales, adulto mayor beneficiado, esta campaña gratuita es de gran beneficio para él como para todos los que fueron intervenidos, pues una operación de este tipo en una clínica particular, dijo, tiene un costo de 30 a 35 mil pesos por cada ojo y con esta acción, dijo, no nos cuesta nada.

Finalmente, el edil capitalino hizo un amplio reconocimiento a enfermeras, médicos, anestesiólogos y a cada uno de los que participan en esta gran campaña. Asimismo, agradeció a la Secretaría de Salud del Estado, el Club Rotario Oriente y la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México. Comunicado de Prensa