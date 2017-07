Entrega Ayuda Humanitaria a los Afectados por Lluvias

* Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez; 9 de Julio.- El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó paquetes de ayuda humanitaria a las personas que resultaron afectadas por las severas lluvias del pasado mes de Junio, en la colonia Capulines.

“El Gobierno de la Ciudad siempre estará con ustedes, no tengan duda. Sabemos que las pérdidas fueron grandes, pero aquí estamos atendiendo sus necesidades, como siempre lo hemos hecho”, aseguró.

Los paquetes entregados por el mandatario capitalino incluyen cobertores, colchonetas, agua embotellada, productos de limpieza y aseo personal, una canasta básica y pañales.

De igual forma, Castellanos Cal y Mayor agradeció el respaldo de la Secretaría de Protección Civil Estatal para salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas a través de diversos operativos implementados durante las pasadas lluvias.

Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad con el bienestar de las familias, por lo que aseguró no se bajará la guardia en estos trabajos y se redoblarán los esfuerzos preventivos para mejorar la calidad de vida de la población.

“Como autoridades estamos haciendo lo que nos toca, pero también necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Necesitamos que nos ayuden manteniendo las calles y coladeras limpias y, sobre todo, que no tiren basura en la calle”, finalizó.

En este evento, el Alcalde capitalino estuvo acompañado por el doctor Antonio Dorantes Herrera, representante del secretario de Protección Civil Estatal, Luis Manuel García Moreno, y la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges. Comunicado de Prensa