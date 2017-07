Muro Provoca Taponamiento e Inunda Viviendas en Colinas del Rey

*Protección Civil ya visitó el lugar pero no les da solución.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- A pesar que el Secretario de Protección Civil Municipal ha sido enterado de la problemática que representa un muro dentro del cauce de un canal de aguas pluviales, no ha intervenido para derribarlo, denunció Carmen López Escobar, con domicilio en calle Paseo Real, en la colonia Colinas del Rey.

Dijo que a través del presidente de la colonia, Alfredo Barrios Díaz, han entregado diversos documentos a ese organismo a fin que intervenga, toda vez que no sólo se trata de derribar el muro, sino también deben proteger su vivienda que está siendo socavada.

El personal de Protección Civil ya llegó al lugar y conoce la problemática, pero no ha dado solución, por lo que calificó de preocupante el caso pues durante la temporada de lluvias se provocan taponamientos y al rebalsar el agua inunda las viviendas cercanas.

Desafortunadamente las personas que viven en la parte alta de la colonia arrojan basura, animales muertos, ramas y troncos de árboles, los cuales provocan que se haga un tapón y el agua se sale del cauce, indicó.

Ya son varias ocasiones que sus pertenencias se echan a perder y nadie se las repone, además, el argumento que últimamente ha dado Protección Civil es que las casas están en el cauce del canal, “pero llegamos aquí hace 30 años y no teníamos esos problemas, además, lo que necesitamos son soluciones”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González