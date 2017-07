Con Entrega de Escrituras Brindamos Certeza Jurídica a Colonos de Tuxtla: Fernando Castellanos

Tuxtla Gutiérrez; 24 de Julio.- Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de quienes aún no contaban con un documento que los amparara como dueños legítimos de sus viviendas, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó más de 200 escrituras a habitantes capitalinos.

Más de 40 años tuvieron que pasar para que algunos tuxtlecos tuvieran en sus manos las escrituras de su casa y hoy ven, con la entrega del documento a manos del presidente Castellanos Cal y Mayor, que sus sueños se hicieron realidad.

Fernando Castellanos reconoció el trabajo de cada una y de cada uno de los funcionarios que realizaron las gestiones para el trabajo que hoy culmina en la entrega de escrituras a mujeres y hombres que por años no tenían seguridad jurídica al no contar con un papel que los acreditara como legítimos dueños del bien adquirido años atrás.

“Lo que estamos entregando es una obligación que el ayuntamiento municipal debe tener con los tuxtlecos, ahora que ya tienen en sus manos las escrituras, cuiden mucho su patrimonio y cuiden su escritura que es el documento que les dará certeza a su familia”. Comunicado de Prensa